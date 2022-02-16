الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: مستعدون لتطورات الأزمة الأوكرانية

بايدن
بايدن

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة "مستعدة" بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية و"بغض النظر عما يحدث".

وأضاف بايدن، في كلمة له بالبيت الأبيض نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية، أن الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في الدبلوماسية مع "روسيا و حلفائنا و شركائنا لتحسين الاستقرار والأمن في أوروبا ككل"، مؤكدًا - في الوقت نفسه - "ونحن مستعدون للرد بشكل حاسم على الهجوم الروسي بشأن أوكرانيا، والذي لا يزال محتملاً إلى حد كبير".

وأضاف أنه لا يزال عدد كبير من الجنود الروس على الحدود يهددون أوكرانيا، مشيرًا إلى أن احتمالية الغزو الروسي لا تزال قائمة.

وفقًا  لقناة "سي إن إن" الإخبارية شدد بايدن على أنه تحدث مع نظيره الروسي لمحاولة دفع مسار الدبلوماسية من أجل حلحلة الأزمة الأوكرانية، موضحًا أن "الولايات المتحدة الأمريكية و الناتو لا يشكلون تهديدًا لروسيا، و أوكرانيا لا تهدد روسيا، فلا حلف شمال الأطلنطي و لا الولايات المتحدة لديهم صواريخ نووية في أوكرانيا".

وقال بايدن إنه لا نية أيضًا لامتلاك مثل هذه الصواريخ في أوكرانيا، مضيفاً " نحن لا نهدد الروس و لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا".

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة للشعب الروسي قائلاً "انتم لستم عدواً لنا وأنا لا اعتقد أنكم تريدون حرباً دموية ضد أوكرانيا"، وتابع أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا فإن واشنطن "و العالم" سوف يدينون ذلك علاوة على فرض عقوبات "جاهزة" إذا ما تم الغزو.

وأوضح بايدن أنه لن يتم إرسال جنود أمريكيين لأوكرانيا للقتال "لكننا أرسلنا المعدات الدفاعية لأوكرانيا للقيام بالدفاع عن نفسها"، مشددًا على أن واشنطن "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام الاعتداء على أعضاء حلف شمال الأطلنطي.

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