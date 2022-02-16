الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا الصحة التونسى والجزائرى يبحثان تبادل المعلومات والتجارب لمحاربة كورونا

وزير الصحة الجزائرى
وزير الصحة الجزائرى

بحث وزير الصحة التونسي علي المرابط، مع نظيره الجزائري عبدالرحمان بن بوزيد -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- تبادل المعلومات والتجارب في ما يخص محاربة وباء "كورونا".


وذكرت الصحة التونسية - في بيان - أن الوزيرين بحثا آليات وسبل دعم التعاون الثنائي، خاصة بين معهد باستور التونسي ونظيره الجزائري وكذلك بين المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة ونظيره الجزائري.


وقدم المرابط لمحة عن التجربة التونسية في مواجهة وباء "كورونا"، مشيدًا بمجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي وهياكل الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعمهم للمجهود الوطني للخروج من الأزمة، مثمنًا ما قدمته الجزائر من دعم طبي لتونس.

قدم تعاون جديدة الدولة الجزائر وزير الصحة تونس الصحة دعم نظم ألم خروج مواجهة محاربة الوطني بيان نسية المجتمع المدنى معلومات وباء كورونا المعلومات وزير الصحة التونسي الصحة التونسية تقنية الفيديو كونفرانس

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