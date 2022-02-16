الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تفتح باب المنافسة للحصول على تراخيص المنتجعات الشاطئية

ماريو دراجي
ماريو دراجي

وافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على تغييرات طال انتظارها بشأن كيفية منح تراخيص الشواطئ العامة رغم معارضة أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية.
 

ووافقت الحكومة على خطة تستهدف فتح باب المنافسة للحصول على تراخيص إنشاء المنتجعات الشاطئية  اعتبارا من 2024 وهو ما يسمح بإقامة المنتجعات على الأراضي العامة مقابل إيجار بسيط.  
 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى أن إيطاليا تخالف قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن فتح قطاع المنتجعات الساحلية أمام المنافسة منذ 2008.
 

في المقابل استاء مشغلو الشواطئ من القواعد الجديدة وقالوا إنها ستقلص فترات الترخيص وتسمح للشركات العامة التي تشارك في مزايدة الحصول على الترخيص إلى إخراجهم من العمل، ويعرض وظائفهم للخطر.
 

في الوقت نفسه تقول المنظمات الممثلة للقطاع إن تحريره سيؤثر على حوالي 30 ألف شركة. وبلغت عائدات إيطاليا من إصدار تراخيص الشواطئ خلال 2019 أقل من 100 مليون يورو (114 مليون دولار).

ايطالي على المنافسة إيطاليا ألم تراخيص منتجعات باب حصول ليا منتجع فتح باب المنتجعات للحصول منتج المنتج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن