إيطاليا تفتح باب المنافسة للحصول على تراخيص المنتجعات الشاطئية

وافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على تغييرات طال انتظارها بشأن كيفية منح تراخيص الشواطئ العامة رغم معارضة أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية.



ووافقت الحكومة على خطة تستهدف فتح باب المنافسة للحصول على تراخيص إنشاء المنتجعات الشاطئية اعتبارا من 2024 وهو ما يسمح بإقامة المنتجعات على الأراضي العامة مقابل إيجار بسيط.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى أن إيطاليا تخالف قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن فتح قطاع المنتجعات الساحلية أمام المنافسة منذ 2008.



في المقابل استاء مشغلو الشواطئ من القواعد الجديدة وقالوا إنها ستقلص فترات الترخيص وتسمح للشركات العامة التي تشارك في مزايدة الحصول على الترخيص إلى إخراجهم من العمل، ويعرض وظائفهم للخطر.



في الوقت نفسه تقول المنظمات الممثلة للقطاع إن تحريره سيؤثر على حوالي 30 ألف شركة. وبلغت عائدات إيطاليا من إصدار تراخيص الشواطئ خلال 2019 أقل من 100 مليون يورو (114 مليون دولار).