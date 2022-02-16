الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمود بكرى يقدم «كلام فى الوعى» على إذاعة «البرنامج العام»

الصحفي محمود بكري
الصحفي محمود بكري

تحتضن إذاعة البرنامج العام بالإذاعة المصرية برنامج "كلام في الوعي"، والذي يقدمه الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، ابتداءً من يوم 18 فبراير الجاري، حيث يقدم البرنامج في الساعة الثانية من ظهر كل يوم "جمعة" ولمدة ثلاثين دقيقة للحلقة.

يناقش البرنامج أهمية الوعي في مواجهة كل ما يتعرض له المجتمع من حروب وشائعات وسلوكيات، ويستضيف على الهواء أبرز الشخصيات من كبار المسئولين والخبراء ونجوم الفكر والفن والثقافة والإعلام وغيرها من التخصصات.
البرنامج من إخراج  أيمن فتيحة، وإشراف مدحت فهمي.

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حوار مع فضيلة الإمام

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