الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تبحث مع إسرائيل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني

 بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني والإرهاب والتطرف الديني والفقر والصعوبات الاجتماعية.

واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية- سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والحاجة لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية البحريني عن تقديره لتفاني رئيس الوزراء الإسرائيلي الواضح وحرص حكومته الكبير على مواصلة تعزيز وتقوية العلاقات، ودعمها في جميع المجالات، مجددًا الإشادة بنجاح زيارته.

 وعلى صعيد آخر، أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حرص بلاده على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ أسس السلام والاستقرار بالمنطقة لتحقيق التطلعات التنموية المنشودة لدول المنطقة، مشيرًا إلى نهج البحرين القائم على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي، ودعم ومساندة الجهود الدولية كافة لتعزيز مساعي الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الذي يزور البحرين حاليًا، حيث أكد الأمير سلمان بن حمد أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك وتعزيز مجالات التعاون، في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاق أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية ويعود بالخير والنماء على البلدين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البحرين وإسرائيل على الأصعدة كافة.

وفي السياق، بحث الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين خالد إبراهيم حميدان، بحضور وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع نفتالي بينيت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاستثماري، إلى جانب استعراض مجالات التعاون بين البلدين.

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