«الناتو»: تلقينا طلبًا من أوكرانيا للحصول على مساعدة دولية

أعلن بيان صادر عن منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث (EADRCC) تلقى طلبًا من أوكرانيا في 15 فبراير الجاري للحصول على مساعدة دولية في ظل التطورات الراهنة.

وأضاف البيان، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن أوكرانيا تستعد "لحالات طوارئ واسعة ذات طبيعة مختلفة يمكن أن تؤثر على سكانها المدنيين".

ولم تتطرق القناة للمزيد حول ذلك، لكن يُذكر أن هذا الطلب الأوكراني يأتي في ظل توترات شديدة بين روسيا والغرب بعد حشد موسكو أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، أهمية دور كولومبيا كشريك أساسي لحلف الناتو ومساهمته في بناء السلام والاستقرار الدوليين، مشددا على تعزيز التعاون الوثيق بين الناتو وكولومبيا في مجالات قابلية التشغيل البيني وبناء النزاهة والتدريب والتعليم وتغير المناخ والأمن.

ووفقا لبيان لحلف الناتو، اليوم الثلاثاء، جاءت تصريحات ستولتنبرج عقب لقائه بالرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، أثناء زيارته لمقر حلف الناتو أمس.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على أن تلعب جميع الأطراف دورا بناء من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، مضيفا أن "لكل دولة ذات سيادة الحق الأساسي في اختيار طريقها الخاص" مشددا على أهمية تعزيز العلاقات مع الشركاء ذوي التفكير المماثل في جميع أنحاء العالم مثل كولومبيا، كجزء أساسي من أجندة الناتو لعام 2030.

كما ناقش ستولتنبرج والرئيس دوكي كيفية التعاون لمواجهة الحشد العسكري الروسي في أوكرانيا وما حولها، وكذلك دور التعاون بين روسيا والصين في تصعيد الأزمة، بما في ذلك دعمهما للنظام القمعي في فنزويلا.

وقال ستولتنبرج: "إن الناتو مازال على استعداد للدخول في حوار هادف مع روسيا"، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لروسيا لإظهار استعدادها لإيجاد حل سلمي هي خفض التصعيد وإخراج قواتها التي تهدد أوكرانيا الآن".