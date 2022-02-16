الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

ٱعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير ٢٠٢٢/٢٠٢١ لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي"الشهادة الإعدادية" لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح ٧٦ ٪، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ١١٥٨٢٦ طالًاب وطالبة، حضر منهم ١١٥٢٦٩ طالبًا وطالبة، ونجح منهم ٨٧٤٧٧ طالبًا وطالبة داخل جميع مدارس مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٩ ٪، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين ٤٥٦٦ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٤٥٠١ طالب وطالبة، ونجح منهم ٤٤٥١ طالبًا وطالبة في الإدارات التعليميه داخل جميع مراكز محافظة البحيرة.

وفي ذات الصدد، اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم ٣٧ طالب وطالبة، حضر منهم ٣٦ طالبًا وطالبة، نجح منهم ٣٦ بنسبة نجاح ١٠٠ ٪ .

وتقدم محافظ البحيرة للطلاب بخالص التهنئة، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، وسيتم  بعد قليل رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة، حتى يتم الدخول من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة وسرعة ويسر.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة قد أنهوا امتحاناتهم في الثالث من شهر فبراير الحالي، وسط إجراءات احترازية عالية من أجل المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وذلك في جميع أنحاء الإدارات التعليمية في مراكز "دمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، ورشيد، ادكو، شبراخيت، المحمودية، إيتاي البارود، كوم حمادة، الدلنجات، حوش عيسى، أبو المطامير، ودي النطرون، بدر"، وتم إجراء أعمال الكنترول وسط إجراءات احترازية عالية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة البحيرة.

محافظة شهادة محافظ البحيرة وكيل امتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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