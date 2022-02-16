إصابة طفل بطعنات نافذة فى مشاجرة داخل مركز ألعاب ببورسعيد

شهد أحد مراكز ألعاب البلاي ستيشن والكمبيوتر بنطاق حي الزهور مشاجرة بالسلاح الأبيض بين مجموعة من الأطفال والشباب، أسفرت عن إصابات بالغة لأحدهم.

استقبل مستشفى السلام الدولي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل المصاب يوسف محمد عطوة ويبلغ من العمر 15 عامًا، ومقيم في منطقة الحرية الصغيرة، مصابًا بطعنات نافذة نتيجة مشاجرة بالسلاح الأبيض.

على الفور قام فريق طبي تابع للتأمين الصحي الشامل متنوع التخصصات بين الباطني والجراحة العامة والعناية المركزة، باجراء الفحص الطبي للمصاب، لمحاولة انقاذ حياته من الإصابة البالغة التي تعرض اليها.

وتبين من الإشاعات والتحاليل أن الطفل مصاب، بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، وجرح طعني بالزراع الأيمن.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة علي أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

ونشرت مديرية أمن بورسعيد الحملات الثابتة والمتحركة بنطاق المشاجرة، لفرض السيطرة الأمنية، وسرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للنيابة العامة.