الشخبطة فن «إسلام شكري» لرسم المشاهير بإيد تتلف في حرير (لايف)

خطوط عشوائية غير منتظمة بلمسة فنية بأنامل حريرية لا قواعد لها تنجح في رسم أجمل البورتريهات لأفضل الشخصيات المصرية.

اللاعب المصري محمد صلاح، الفنان تامر حسني، واللاعب بيج رامي، والفنان يحيى الفخراني، لوحات لأحب الشخصيات جسدها الفنان إسلام شكري، ٣٣ سنة بخطوط الشخبطة التي نجحت في أن تضفي روح التميز في الفن الذي يهواه الفنان السكندري.

في بث مباشر لـ«الدستور» يحكي شكري أن الرسم هو عشقه منذ طفولته، تتذوق يده معنى الخطوط لتبدع في إخراج أجمل اللوحات، ليستغل فترة تأدية خدمة الجيش ويكون الرسم رفيقه في فترة الإجازات، ويستغل هذه الفترة في أن يطور من مهارة يده في رسم الشخصيات.

ليعمل شكري فترة من حياته المهنية في شغل الدعاية والإعلان لكنه سرعان ما يسترده هوايته مرة أخرى في أن تمسك يديه بالورقة والقلم لينتهي بما يرسمه في خياله الفني.

بحث كثيرا الفنان السكندري عن أي الفنون ستجعله أكثر تميزا بعدما احترف الرسم بالفحم، الرصاص، والجاف يستوحي فن الشخبطة من أحد الفنانين الماليزيين ويقرر أن يكون ذلك هو الفن الذي يطور به من موهبته معلقا “أنا ببحث عن ميزه تميز فني”.

التفاعل على أول رسوماته للفنان عزت أبو عوف هي ما شجعته للاستمرار، ليشارك منه الفنانين لوحاته من على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “ده تفاعل يفرح أي فنان ويشجعه يكمل”.

وعن لوحة الملك لير يحكي شكري إنها لوحة من ضمن مسابقة لوزارة الشباب والرياض لرسم الفنان يحيى الفخراني في أبرز أعماله، ليتلقى الفنان السكندري كلمات الثناء والشكر من الفخراني كواحدة من أجمل اللوحات من بين ٢٠ متسابقا.

يحلم شكري، أن يستغل فن الشخبطة في احتواء شخبطة الأطفال التي تكون مصدر إزعاج لأولياء الأمور وتطويعها لإخراج بها أفضل الرسومات التي تتناسب مع شخصياتهم المحببة.

يختتم شكري، أن الموهبة كالطفل الصغير الذي تحتاج دائما للرعاية والاهتمام، لتكون هي داعمك الأول فيما بعد، فلا نجاح أفضل من اتباع الشغف.

لينك الـ لايف:

https://fb.watch/bbeh94aQ15/