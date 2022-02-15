«محدش هيبقى مطرب بالعافية».. المهن الموسيقية: الغناء بالفلاشة مرفوض

قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إنه تم إصدار بيان بوقف عمر كمال بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيق في الفيديوهات التي قام بنشرها ثم حذفها مرة أخرى.

وأكد طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن نقابة المهن الموسيقية لا تريد سوى الارتقاء بالمجال الغنائي وإبعاد الذين يزعمون الموهبة عن الساحة الفنية للحفاظ على الذوق العالم المصري، ولهذا جميع من رسبوا في اختبارات النقابة أمام لجنة التحكيم التي كانت تضم أفضل الموسيقيين في مصر والوطن العربي هم غير مؤهلين للانضمام بالنقابة، وفي حال اقتناعهم بأنهم لديهم موهبة حقيقية عليهم تطوير أنفسهم ثم التقديم مرة أخرى في المرات القادمة.