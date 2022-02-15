«اهتمامات المصريين تخض».. الباز يستنكر اشتعال السوشيال بـ3 خناقات سطحية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه في ظل وجود حدث عالمي يحبس العالم أنفاسه، بانتظار ما تسفر عنه الأزمة والتصعيد بين روسيا من ناحية، وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من ناحية أخرى، والخوف من اندلاع حرب عالمية، نجد المصريين لديهم اهتمامات غريبة على السوشيال ميديا.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الدنيا تضرب تقلب في العالم، وإحنا بنتخانق على حاجات تافهة وساذجة، الناس منفعلة وبتحتد وتأسف لأن هادي الباجوري، زوج الفنانة ياسمين رئيس قال مراتي ممثلة، ولها أدوار قد تستدعي أحضانًا وقبلات وهي صاحبة القرار".