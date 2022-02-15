بايدن: اتفقت مع بوتين على استمرار المسار الدبلوماسى بشأن أوكرانيا بمشاركة أوروبا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن العقوبات على روسيا ستضع ضغوطًا على قطاعات روسية رئيسية وعلى الاقتصاد، مشيرًا إلى أنهم لا يسعون إلى صراع مع روسيا، لكنهم سيردون بحسم إذا استهدفت مواطني الولايات المتحدة أو مصالحهم.

وقال جو بايدن في كلمة له مساء اليوم إن العقوبات جاهزة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة قد تتأثر إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا.

وأضاف جو بايدن: «سندافع عن كل شبر من أراضي دول حلف الناتو، وسنتخذ إجراءات إضافية لتعزيز قوات الناتو إن قررت روسيا غزو أوكرانيا».

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يرسل قوات الولايات المتحدة إلى الأرض في أوكرانيا، لكنهم يدعمونها للدفاع عن أراضيها.

وأوضح جو بايدن أن خط النفط «نورد ستريم 2» لن يدخل الخدمة إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن وحلف شمال الأطلنطي "ناتو" ليس لديهما صواريخ في أوكرانيا أو خطط لنشرها هناك.

وقال الرئيس الأمريكي إن الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يزال محتملًا للغاية، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى زعزعة استقرار روسيا والشعب الروسي ليس عدوًا للأمريكيين.

وأكد الرئيس جو بايدن أن واشنطن وحلف الناتو لا يمثلان تهديدًا للأراضي الروسية، ومع هذا نشرت روسيا أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا وفي بيلاروسيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «لم نتلق تأكيدات بعد بشأن انسحاب بعض القوات الروسية من الحدود الأوكرانية، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية طالما كان هناك أمل بالابتعاد عن مسار الصراع».

وأكد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن مبادئها الأساسية وسيادة الدول في مفاوضاتها مع روسيا، مشيرًا إلى أن واشنطن وضعت مقترحات جادة لتحقيق الأمن في أوروبا عبر تقييد السلاح وإجراءات أخرى.

وكشف عن أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على استمرار المسار الدبلوماسي بمشاركة أوروبا، مؤكدًا أنه أبلغت بوتين خلال محادثاته الأخيرة استعداده لمواصلة الدبلوماسية إن كان يرغب بذلك مضيفًا "مستعدون "مهما يحدث" للوضع في أوكرانيا بداية من الدبلوماسية إلى "الرد بحسم"".