الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح فعاليات مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون (صور)

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون بمسرح فوزى الصيفى بمدينة أسوان، بحضور أكثر من ألفي متفرج ووسط أجواء إحتفالية وفنية كبيرة بمشاركة 18 فرقة فنون شعبية أجنبية وإفريقية وعربية. 

حضر فعاليات الافتتاح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسفراء دول بنجلاديش أم دى منيرول إسلام، وسريلانكا ماريموتو كارباريا، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

IMG-20220215-WA0071

وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشكر لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم وحرصها على تقديم الدعم اللامحدود للإعداد والتنظيم اللائق لهذا الملتقى الثقافى والفنى الذى تحتضنه المحافظة كل عام. 

وأشار عطية إلى أن الثقافة والفن هى أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، بالإضافة إلى دوره الهام في تحقيق الترويج والتسويق السياحى لمدينة أسوان، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على المواطنين والأهالى بمختلف المراكز والمدن، وأيضاً لضيوف وزائرى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية من جميع أنحاء العالم. 

IMG-20220215-WA0069

ومن جانبه، أوضح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون تمتد خلال الفترة من 15 وحتى 22 فبراير الجارى، بمشاركة 430 فنان وفنانة من فرق الفنون الشعبية يمثلوا 8 فرق أجنبية وهى “بنجلاديش وفلسطين والسودان وسريلانكا وزيمبابوى واليونان وبولندا والمكسيك”، إلى جانب 9 فرق مصرية هى “أسوان وبورسعيد وسوهاج و رضا والفرقة القومية ومرسى مطروح والحرية وسوهاج والمنيا والشرقية والعريش”. 

IMG-20220215-WA0069

وأشار الفنان هشام عطوة بأن فعاليات المهرجان تتضمن تقديم ديفيلة للمراكب الشراعية واللنشات على صفحة نهر النيل الخالد ، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض والإستعراضات الفنية المتنوعة لكافة الفرق المشاركة بـ 12 قصر ثقافة وموقع ثقافى بمختلف المراكز والمدن على مدار أيام المهرجان. 

IMG-20220215-WA0073
IMG-20220215-WA0073
IMG-20220215-WA0072
IMG-20220215-WA0072
أسوان حفل افتتاح احتفال قصور الثقافة أجواء احتفالية مهرجان أسوان الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

الباز يكشف: لماذا حظى تصرف السيسى مع الوزيرة الإسرائيلية باحترام العالم؟

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

«المتحدة» تجمع النجوم فى رمضان المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن