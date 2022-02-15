افتتاح فعاليات مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون (صور)

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون بمسرح فوزى الصيفى بمدينة أسوان، بحضور أكثر من ألفي متفرج ووسط أجواء إحتفالية وفنية كبيرة بمشاركة 18 فرقة فنون شعبية أجنبية وإفريقية وعربية.

حضر فعاليات الافتتاح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسفراء دول بنجلاديش أم دى منيرول إسلام، وسريلانكا ماريموتو كارباريا، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشكر لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم وحرصها على تقديم الدعم اللامحدود للإعداد والتنظيم اللائق لهذا الملتقى الثقافى والفنى الذى تحتضنه المحافظة كل عام.

وأشار عطية إلى أن الثقافة والفن هى أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، بالإضافة إلى دوره الهام في تحقيق الترويج والتسويق السياحى لمدينة أسوان، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على المواطنين والأهالى بمختلف المراكز والمدن، وأيضاً لضيوف وزائرى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، أوضح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون تمتد خلال الفترة من 15 وحتى 22 فبراير الجارى، بمشاركة 430 فنان وفنانة من فرق الفنون الشعبية يمثلوا 8 فرق أجنبية وهى “بنجلاديش وفلسطين والسودان وسريلانكا وزيمبابوى واليونان وبولندا والمكسيك”، إلى جانب 9 فرق مصرية هى “أسوان وبورسعيد وسوهاج و رضا والفرقة القومية ومرسى مطروح والحرية وسوهاج والمنيا والشرقية والعريش”.

وأشار الفنان هشام عطوة بأن فعاليات المهرجان تتضمن تقديم ديفيلة للمراكب الشراعية واللنشات على صفحة نهر النيل الخالد ، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض والإستعراضات الفنية المتنوعة لكافة الفرق المشاركة بـ 12 قصر ثقافة وموقع ثقافى بمختلف المراكز والمدن على مدار أيام المهرجان.

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