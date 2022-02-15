الولايات المتحدة تطالب إثيوبيا بإطلاق سراح المعتقلين من تيجراى فورًا

رحّبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، برفع إثيوبيا حالة الطوارئ التي فرضتها خلال الحرب مع جبهة تحرير شعب تيجراي مؤخرًا، لكنها حضّت الحكومة على الإفراج فورًا عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال النزاع.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحثّ على أن يعقب هذه الخطوة فورًا إطلاق سراح جميع الموقوفين أو المعتقلين بموجب حالة الطوارئ".

وأضاف برايس: "أن رفع حالة الطوارئ كان خطوة مهمة أخرى من جانب حكومة إثيوبيا لتمهيد الطريق لحل سلمي للصراع".

وأوضح أن "إنهاء هذه الاعتقالات سيسهل حوارًا وطنيًا شاملًا ومثمرًا".

وكان البرلمان الإثيوبي رفع في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بشكل مبكر حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر الماضي، في أعقاب تهديد متمردي تيجراي بالزحف نحو العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية الاثيوبية: إن "مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على رفع حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ستة أشهر قبل ثلاثة أشهر على انتهاء مهلتها".