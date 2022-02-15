النيابة تطلب التحريات في حريق شقة بحدائق الأهرام

طلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث في حريق داخل شقة يتخذها صاحبها كمصحّة لعلاج الإدمان بمدينة حدائق الأهرام، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب وملابسات نشوب الحريق. .

ونجحت قوات الحماية المدنية في الجيزة في إخماد حريق اندلع في شقة سكنية.

تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل وحدة سكنية بحدائق الأهرام.

دفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

فرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.