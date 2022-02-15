الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجر ينُهي حياة طفل في كفر الشيخ

جثة
جثة

انتهت حياة طفل بقرية مسطروه التابعة لمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ الثلاثاء، أثناء عودته من كُتاب القرية إثر سقوط حجارة من شرفة أحد منازل القرية عليه ليصاب بحالة إغماء، ثم يلقى مصرعه متأثرًا بإصابته، لتسود حالة من الحزن داخل القرية.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد مصرع طالب بالصف السادس الابتدائي، يدعى محمد شعبان، مقيم بقرية مسطروه التابعة لدائرة المركز.

على الفور، تم  انتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، تبين وفاة الطالب متأثرًا بإصابته، ففي أثناء عودته من الكُتاب الذي يحفظ القرآن الكريم به داخل القرية، سقطت حجارة من شرفة أحد المنازل، ليقع الطفل مغشيًا عليه ويصاب بحالة إغماء، وعقب نقله إلى مستشفى برج البرلس المركزي، توفي متأثرًا بإصابته، ليشيّع أهالي القرية جثمان الطفل مساء أمس الإثنين وسط حالة من الحزن.

تم تحرير محضر بالواقعة إداري قسم شرطة برج البرلس، فيما سأل ضباط المباحث أهلية الطفل، وكذلك زملائه المصاحبين له، والذين أكدوا ما ورد سابقًا، مؤكدين أن الطفل كان يحفظ كتاب الله كاملً، وأنه كان يذهب للكتاب من أجل تجويد قراءته، وكذلك كان يصحح الآيات لزملائه من الأطفال.

وشيع عدد كبير من أهالي  القرية مسطروه التابعة لمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، جثمان محمد شعبان منصور، الطالب بالصف السادس الابتدائي، لقي مصرعه في أثناء عودته من كُتاب القرية، وعم الحزن القرية. 

محافظ الثلاثاء مديرية أمن مركز شرطة السادس الابتدائى مصرع طالب مساعد وزير الداخلية الأجهزة الأمنية البحث الجنائي مستشفى برج البرلس المركزي محافظة كفر الشيخ حفظ القران الكريم

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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