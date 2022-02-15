الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«تمرير» أفضل فيلم رسوم متحركة فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ختام مهرجان الإسكندرية
ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انتهى منذ قليل حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي الدورة التي أقيمت في الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجاري، وتم الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان في مسابقاته الخمس المختلفة.

وفيما يخص جوائز مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن جوائزها، حيث ذهبت جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية إلى الفيلم الباكستاني "تمرير" للمخرج عرفات عرفات مظهر، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية لفيلم "أعماق ليل من هونج كونج" للمخرج "ستب سي"، وتم إهداء تنويه خاص للفيلم الجزائري "جسر" للمخرج بوكيف شوقي.


وكانت مسابقة أفلام الرسوم المتحركة قد شهدت مشاركة 12 فيلمًا من دول مختلفة حول العالم، عُرضت على مدار أيام المهرجان، وشهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور الذي شاهد أفلام المهرجان بالكامل.

وعرضت خلال دورة هذا العام أفلام مميزة من جميع دول العالم وصل عددها في مسابقات المهرجان الخمس إلى 56 فيلمًا، انقسمت إلى 16 فيلمًا في المسابقة الروائية الدولية، 10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية، 12 فيلمًا في مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية العربية، و9 أفلام في مسابقة أفلام الطلبة.

أقيم حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في مسرح سيد درويش، بحضور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، والمخرج عمر عبدالعزيز، ومدير التصوير سمير فرج، والمخرج هاني لاشين، والفنانين علاء مرسي وتامر فرج، و جميع أعضاء لجان التحكيم الثلاث، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حفل ختام الإسكندرية للفيلم القصير حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الاسكندريه للفيلم القصير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير جوائز مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الأرصاد تحذر المصريين: اضطراب الأحوال الجوية الجمعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال