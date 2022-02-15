الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 778 هاربًا من تنفيذ الأحكام خلال حملة أمنية في أسوان

أمن
أمن

واصل ضباط مديرية أمن أسوان، بقيادة اللواء هشام سليم مساعد وزير الداخلية، حملاتهم لضبط الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات على مدار الـ24 ساعة المنقضية عن تنفيذ 778حكمًا قضائيًا، و 619 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية، و 5.500 جرام بانجو وكمية من جوهر الحشيش، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.  

بينما أسفرت حملة تنفيذ الأحكام عن  تنفيذ  778حكمًا قضائيًا وشملت “3 جنايات، و 145 حكم حبس جزئي، و  24  حكم حبس مستأنف، و 424  أحكام غرامات، بالإضافة إلى 181 أحكام المخالفات”.

أما في مجال ضبط القضايا المرورية، فقد تم ضبط 619 مخالفة مرورية شملت “التصالح الفوري في 114 مخالفة، تحرير 132 مخالفة غرامة ونش، سحب  تراخيص  97 حالة عدم قبول التصالح، سحب تراخيص 45 حالة مسببات الحوادث، وتحرير 119 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 105 مخالفة متنوعة، و ضبط  4 توك توك حجز ادارى”.

كما فحص ضباط المرور 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات   إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.

وتحرر المحاضر اللازمة حيال المخالفات، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان ترويج سلاح نارى متهمين مديرية أمن أسوان الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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