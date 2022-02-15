تزامنًا مع وصول السيسى إلى بروكسل.. أبرز الزيارات المتبادلة بين مصر وبلجيكا

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الإفريقية- الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذًا في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الإفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لا سيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

وفي سياق ذلك، يرصد الدستور أبرز الزيارات المتبادلة بين مصر وبلجيكا.

فى ٢٤ سبتمبر من عام ٢٠١٦ قام وفد إعلامي بلجيكى بزيارة لمصر بهدف عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وتوجه الوفد الى مدينة شرم الشيخ.

في ٢ يوليو ٢٠١٧ قام الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك على رأس وفد من مصلحة الجمارك بزيارة لبلجيكا للمشاركة في اجتماعات الجلسة الـ 77 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، حيث يشارك الوفد المصري في اجتماعات لجنة السياسات العامة بصفته عضوًا من الدول الأعضاء الممثلة بلجنة السياسات عن الدول الأعضاء بإقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.

في ٢٤ يوليو ٢٠١٧ زار سامح شكرى وزير الخارجية بلجيكا، ليترأس وفد مصر في اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى الذي ينعقد للمرة الأولي منذ أبريل 2010. تناول الاجتماع شتي جوانب العلاقات المصرية الأوروبية بهدف تعميق الشراكة المصرية الأوروبية، تأسيسًا علي وثيقة أولويات المشاركة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين مؤخرًا، والتى تحدد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى للأعوام الثلاثة المقبلة.

- فى ٣١ يناير ٢٠١٨ زار سامح شكري وزير الخارجية بلجيكا للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية AHLC، وهي اللجنة المعنية بتنسيق وصول المساعدات الدولية إلى الجانب الفلسطيني.



- فى ٢٦ فبراير ٢٠١٨ زار سامح شكري وزير الخارجية بلجيكا للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس.

- فى ٢٠ مارس ٢٠١٨ زار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المهندس بلجيكا للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر لوزراء تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.

- فى ٢٤ يونيو ٢٠١٨ زار الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك علي رأس وفد من الجمارك المصرية بلجيكا للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الثامن والأربعين لمجلس التعاون الجمركي والاجتماع الإقليمي لمدراء ورؤساء الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط إلى جانب الاجتماع رقم 79 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تعقد بمقر المنظمة في مدينة بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي.



- فى ٢٨ يوليو ٢٠١٨ زار الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ود. هشام عرفات وزير النقل بلجيكا لزيارة مصنع "ABC" لمحركات القاطرات بمدينة "جنت" البلجيكية.

- فى ١٩ ديسمبر ٢٠١٨، زار سامح شكرى وزير الخارجية بلجيكا لترؤس وفد مصر في الاجتماع الثامن لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

- فى ٤ فبراير ٢٠١٩، زار سامح شكرى وزير الخارجية بلجيكا، للمشاركة فى الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي استقبله ديدييه رايندرز وزير خارجية بلجيكا. بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما تناولا خلال اللقاء سبل تطوير شراكة اقتصادية بين مصر وبلجيكا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

- فى ١١ يوليو 2021، زار وزير الخارجية سامح شكري، بلجيكا لتسليم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

التقى شكرى مع "صوفي ويلمز" نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية البلجيكية، لدفع مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين. كما تطرق اللقاء لعددٍ من القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي، مثل تطورات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة.