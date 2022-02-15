الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكلدانية تنعى الأنبا حنا قلته

بولس ساتي
بولس ساتي

نعى الأب بولس ساتي راعي الكنيسة الكلداينة بمصر، رحيل الأنبا يوحنا قلته قائلاَ: "بالأصالة عن نفسه وعن سائر الكلدان في مصر يتقدم الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر بخالص التعازي القلبية للبطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق وللآباء الأساقفة أعضاء السينودس المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية لرقاد المثلث الرحمات الأنبا حنا قلته المعاون البطريركي الشرفي وراعي كاتدرائية السيدة العذراء".

 وتابع في رسالة النعي قائلاً: “نصلي أن يمنحه الله الراحة الأبدية اعطه يارب ونورك يشرق عليه”.

 وبدأت مراسم صلاة القداس والجناز لمثلث الرحمات نيافة الأنبا يوحنا قلتة، تبدأ من مساء اليوم وعقبها  سيتم عرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من الاقباط الكاثوليك.

وتواصل الكنيسة الكاثوليكية صلوات الجناز حتى غد الأربعاء حيث ستكون مساحة للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين. وستكون صلاة القداس الإلهي والجناز والدفن الساعة الواحدة ظهرًا.

ويستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك يوم الأربعاء ١٦ فبراير من من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.

كما نعى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "بمزيدٍ منَ الحزنِ، نودع المفكر المصري الكبير، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، الذي رحل عن عالمنا بعد عطاء فكري طويل، وخدمة روحية كبيرة، والذي كان له دور عظيم في دعم قيم الحوار والعيش المشترك، بمشاعر وطنية حقيقية".

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء للبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وشعب الكنيسة وجميع المصريين.

“بولس ساتي” الأنبا يوحنا بالأصالة عن نفسه الانبا ابراهيم الجناز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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