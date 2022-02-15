الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول بنسبة نجاح 70.05%. 

وجاء اعتماد النتيجة في حضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التعليمية، بالديوان العام للمحافظة.

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وهنأ محافظ بورسعيد الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، وتضع كذلك على رأس أولوياتها التعليم الفني، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مستقبلهم المقبل.

يذكر أن 12 الفا و792 طالبا وطالبة ما بين المنتظمين والمنازل والدمج قد أدوا امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد هذا العام، وذلك من خلال 65 لجنة أساسية و12 لجنة فرعية، ‏تمثل المدارس الرسمية العربي واللغات والخاصة، بكل الإدارات التعليمية بالمحافظة وضواحيها.‏

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وجرت أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد بهدوء وانتظام، دون رصد أي ‏مشكلات أو معوقات، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب والقائمين على الامتحانات، وانتهت بأمان وسلام. 

وفي شأن آخر، افتتح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم معرض الأنشطة التربوية للصفوف الأولى لمدارس المرحلة الابتدائية بإدارة شمال التعليمية المقام ‏بمدرسة الزهور الصناعية للبنات للفصل الأول من العام الدراسي 2021 – 2022.‏

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وأكد وكيل الوزارة أن هذا المعرض شارك فيه 66 مدرسة بالمرحلة الابتدائية من خلال مبارزة متنوعة للأنشطة التربوية المختلفة التي أنتجها طلاب الصفوف الأولى ‏بأيديهم مثنيا على هذا الإنتاج الضخم والمتميز من وسائل الإيضاح والمجسمات وصحف الحائط.‏

وأوضح الدكتور أكرم أن ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية المختلفة حق أصيل لهم داخل المدرسة المكان الشرعي لتلقى العلم موجها بشمول الطلاب المشتركين ‏بالرعاية لصقل مواهبهم وتنميتها على أساس تربوي وعلمي مقدما الشكر للقائمين على المعرض.

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كما شهد وكيل الوزارة الحفل الفني المقام على هامش معرض ختام الأنشطة المقام على مسرح المدرسة، والذي تنوعت فقراته بين الغناء الوطني الفردي والجماعي ‏وفقرات قدمها الطلاب من مدارس التربية الخاصة والتي لاقت قبول واستحسان الحاضرين ودعمها فنيا إدارة الوسائل التعليمية.

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وقد حضر هذا الحفل على الألفي نقيب معلمي بورسعيد وعماد علام مستشار المحافظ لشئون التعليم وأحمد والى وكيل المديرية وعلاء الدسوقي مدير عام إدارة ‏التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، ومحمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفني وهشام الجعبري مدير عام إدارة شمال التعليمية ‏ووكيلها شريف كمال وخليل الطوبشي مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي ومحمد حماد رئيس مجلس أمناء إدارة شمال التعليمية، وأعضاء المجلس وعبير الفديوي ‏موجه الصفوف الأولى بإدارة شمال التعليمية.‏

محافظة فصل الفن محافظ امتحانات الثلاثاء طالب التعليم الفنى مشكلات عادل سعيد

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