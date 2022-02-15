«المتحدة» تجمع النجوم فى رمضان المقبل

دخل عدد كبير من نجوم الفن وصنّاع الأعمال الدرامية فى معسكرات مغلقة، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل تصوير المسلسلات التى سينافسون بها، خلال الموسم الدرامي المنتظر فى رمضان المقبل.

ويتوقع للموسم الرمضانى المقبل أن يكون واحدًا من أقوى مواسم الدراما المصرية، فى ظل اتجاه عدد كبير من الأعمال إلى الاعتماد على البطولة الجماعية، ليضم كل مسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، بدلًا من الاعتماد على «النجم الأوحد» كما كان فى السابق.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الموسم الرمضانى المقبل، باقة من أقوى الأعمال الدرامية، التى تتنوع موضوعاتها بين الأكشن والكوميديا، إلى جانب مجموعة من الأعمال الاجتماعية.

ويتميز الموسم كذلك بفتح مجال واسع لكل شركات الإنتاج، للدخول فى تعاون مميز مع الشركة المتحدة، بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها خلال الفترة الماضية.

وفيما يلى، تستعرض «الدستور» التفاصيل الكاملة للمسلسلات المشاركة فى الموسم الدرامى خلال رمضان المقبل.

الاختيار 3

بطولة: كريم عبدالعزيز- أحمد السقا- أحمد عز

إخراج: بيتر ميمى

تأليف: هانى سرحان

إنتاج: «سينرجى»

المشوار

بطولة: محمد رمضان- دينا الشربينى- عمرو عبدالجليل

إخراج: محمد ياسين

تأليف: محمد فريد

إنتاج: «ميديا هب»

راجعين يا هوى

بطولة: خالد النبوى- نور- هنا شيحة

إخراج: محمد سلامة

تأليف: أسامة أنور عكاشة- محمد سليمان عبدالمالك

إنتاج: «أروما»

هجمة مرتدة 2

بطولة: أمير كرارة- أمينة خليل- محمود عبدالمغنى

إخراج: أحمد نادر جلال

تأليف: باهر دويدار

إنتاج: «ميديا هب»

جزيرة غمام

بطولة: طارق لطفى- فتحى عبدالوهاب- أحمد أمين- مى عزالدين

إخراج: حسين المنباوى

تأليف: عبدالرحيم كمال

إنتاج: «سينرجى»

أحلام سعيدة

بطولة:يسرا- غادة عادل- مى كساب

إخراج:عمرو عرفة

تأليف:هالة خليل

إنتاج:«العدل جروب»

ملف سرى

بطولة: هانى سلامة- عائشة بن أحمد- ماجد المصرى

إخراج: حسن البلاسى

تأليف: محمود حجاج

إنتاج: مجموعة «فنون مصر»

عالم موازى

بطولة: دنيا سمير غانم- دلال عبدالعزيز- شيماء سيف- عمرو وهبة

إخراج: هشام جمال

تأليف: هشام جمال- عمرو وهبة

إنتاج: «روزناما»

فاتن أمل حربى

بطولة: نيللى كريم- شريف سلامة- محمد ثروت

إخراج: محمد جمال العدل

تأليف: إبراهيم عيسى

إنتاج: «العدل جروب»

الكبير 6

بطولة: أحمد مكى- محمد سلام- رحمة أحمد

إخراج: أحمد الجندى

تأليف: ورشة كتابة مصطفى صقر

إنتاج: «سينرجى»

يوتيرن

بطولة: ريهام حجاج- توفيق عبدالحميد- عبير صبرى

إخراج: سامح عبدالعزيز

تأليف: أيمن سلامة

إنتاج: «العدل جروب»

دايما عامر

بطولة: مصطفى شعبان- لبلبة- محمد محمود

إخراج: مجدى الهوارى

تأليف: أحمد عبدالفتاح- أيمن سليم

إنتاج: «الباتروس»

مكتوب عليا

بطولة: أكرم حسنى- أيتن عامر- هنادى مهنا

إخراج: خالد الحلفاوى

تأليف: إيهاب بليبل

إنتاج: «كى ميديا»