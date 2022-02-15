نائبة التنسيقية تتقدم بطلب إحاطة بضرورة تسهيل إجراءات التصالح للعقارات

تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة تسهيل إجراءات التصالح للعقارات وخاصة القديمة منها.

وقالت «محروس»، إنه في ظل سعي الدولة المصرية للاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة وإصدار قانون التصالح والقوانين المنظمة للشهر العقاري لتسهيل عمليات التصالح وتنشيط السوق العقارية، بالتوازي مع طرح عقارات جديدة، ولما يمثل أهمية تسهيل وتسريع عمليات التصالح على العقارات المخالفة السابقة للقانون.



ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أننا بحاجة لعمل تسريع وتسهيل لإجراءات التصالح وخاصة للعقارات القديمة ليمكن الاستفادة من تلك الثروات العقارية لتسهيل عمليات البيع والشراء، لتفعيل أكثر لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى مما يجعل هناك إتاحة أكثر للاستفادة من ثروة مهدرة.

«محلية النواب» تناقش طلب خالد بدوي نائب «التنسيقية» حول انتشار القمامة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول تراكم القمامة والمخلفات ببعض الترع والمصارف بمركز ومدينة الإبراهيمية وههيا بمحافظة الشرقية ومن بينها ترعة دبوس، الشيخ عطا، أم الشوك وبني عامر.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة، ومسئولي وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وسكرتير عام محافظة الشرقية.

وعرض النائب خالد بدوي عدة صور تبرز تلال القمامة على الترع المذكورة في طلب الإحاطة المقدم والعديد من الترع الأخرى، وتقدم بأكثر من شكوى إلى الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة المخلفات المتراكمة، مرجعًا الأزمة إلى غياب الدور التنسيقي بين التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموارد المائية والري، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية.