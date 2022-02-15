الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتد صعودا بعد 3 جلسات من الخسائر

أسهم أوروبا
أسهم أوروبا

تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء من بعض خسائرها التي منيت بها مؤخرا، بدعم من تقارير بأن بعض القوات الروسية تعود إلى قواعدها كما لقيت المعنويات دعما أيضا من تحديثات إيجابية من بضع شركات.
 

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.4 بالمئة بعد أن هبط على مدار الجلسات الثلاث السابقة ليغلق يوم الاثنين عند أدنى مستوى منذ 24 يناير.
 

و صعدت الأسهم بعد أن قالت روسيا إن بعض قواتها تعود إلى قواعدها بعد تدريبات قرب أوكرانيا، و هو تحرك قد يخفف التوتر بين موسكو والغرب. لكن حلف شمال الأطلسي قال إنه لا يرى حتى الآن أي أدلة على تخفيف التصعيد.
 

و قادت أسهم شركات الرعاية الصحية الأوروبية مكاسب السوق وكانت أكبر دعم للمؤشر القياسي مع تسجيلها قفزة بنسبة 5.8 في المئة بعد تحديث إيجابي من تجربة في مراحلها الأخيرة لعلاج لسرطان
البروستاتا.
 

و صعد سهم جلينكور للتعدين 1.2 بالمئة بعد بيع حصتها في روسنفت الروسية.
 

و من بين البيانات الاقتصادية، أشارت قراءات أولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع إلى زيادة قدرها 4.6 في المئة على مدار العام الماضي، و هو ما جاء متماشيا مع تقديرات
رويترز.

و في الاسبوع الماضي، أغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوع ، مع مواصلة أسهم شركات التكنولوجيا خسائرها، و بينما عكس ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل التوقعات المتزايدة برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس على أقرب تقدير.


 و هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة إلى 479.79 نقطة، وتراجعت أسهم التكنولوجيا 2.2 بالمئة مستأنفة موجة خسائرها في بداية العام.

موسكو والغرب القوات الروسية الأسهم الأوروبية الاطلسي أسهم أوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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