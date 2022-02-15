الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ترتيب جدول الدورى المصرى بعد خسارة الزمالك من سموحة

يستعرض «الدستور» جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوز سموحة على الزمالك بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد برج العرب، بالجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهدر الزمالك فرصة اعتلاء جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما جاء الهدف الأول لنادي سموحة، عن طريق اللاعب صديق كالابا فى الدقيقة 61 من المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج الصندوق، وضعها على يسار محمد عواد حارس مرمي الزمالك لتسكن الشباك، ثم أضاف اللاعب المغربي عبدالكبير الوادي الهدف الثاني لنادي سموحة من ركلة جزاء فى الدقيقة 78.

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بهذا الفوز وصل سموحة للمركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي والزمالك، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 19 فى المركز الثاني بفارق الأهداف مع الأهلي.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من سموحة

  1. الأهلي برصيد 19 نقطة من 7 مباريات
  2. الزمالك برصيد 19 نقطة من 9 مباريات
  3. سموحة برصيد 18 نقطة من 9 مباريات
  4. براميدز برصيد 17 نقطة من 7 مباريات
  5. المصري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات
  6. الاتحاد السكندري برصيد 13 نقطة من 9 مباريات
  7. فاركو برصيد 12 نقطة من 8 مباريات
  8. البنك الأهلي 11 برصيد نقطة من 8 مباريات
  9. غزل المحلة برصيد 11 نقطة من 9 مباريات
  10. الجونة برصيد 11 نقطة من 8 مباريات
  11. سيراميكا كليوباترا برصيد 10 نقاط من 8 مباريات
  12. إنبي برصيد 10 نقاط من 8 مباريات
  13. فيوتشر برصيد 9 نقاط من 8 مباريات
  14. مصر للمقاصة برصيد 8 نقاط من 9 مباريات
  15. المقاولون العرب برصيد 7 نقاط من 9 مباريات
  16. طلائع الجيش برصيد 6 نقاط من 9 مباريات
  17. الإسماعيلي برصيد 3 نقاط من 8 مباريات
  18. إيسترن كومباني برصيد نقطتين من 9 مباريات
جدول ترتيب الدوري المصري فوز سموحة على الزمالك سموحة الزمالك ترتيب الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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