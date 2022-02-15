الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لأول مرة فى الوطن العربى.. نجوم الغناء والفن والتليفزيون فى لجنة تحكيم «الدوم»

دوم
دوم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن لجنة تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة برنامج «الدوم» أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية في الشرق الأوسط.

وتضم اللجنة كوكبة من ألمع نجوم الفن والغناء والتقديم التليفزيوني في الوطن العربي؛ لاختيار المواهب المتأهلة من هذه المرحلة والتي يشارك فيه 200 متسابق من 27 محافظة في 3 فئات (الغناء، التمثيل، التقديم التليفزيوني).

ولأول مرة في الوطن العربي تضم لجنة تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة برنامج الدوم، أكبر عدد من النجوم في مختلف مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ففي فئة التمثيل تضم اللجنة النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

وتمنح المرحلة الأولى الفرصة للمواهب المشاركة بتقديم موهبتها خلال دقيقة واحدة، وتذاع أول حلقتين من المرحلة الأولى من مسابقة برنامج الدوم على قناة ONE يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 10 مساءً، ومن المقرر أن يتأهل الفائزون في هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية والتي تسمح للمشارك بإظهار موهبته الكاملة بعد تدريبه من قبل خبراء كبار في كل فئة، ليتأهل للمرحلة الثالثة والتي يحسم فيها الاختيار في مرحلة نصف نهائيات جمهور البرنامج لاختيار 6 مواهب للمرحلة النهائية في كل فئة، للمشاركة في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسلسلاتها وقنواتها وبرامجها. 

وتمنح مسابقة برنامج الدوم فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج، ومن المقرر أن يتم اختيار لجنة مختلفة من ألمع النجوم في كل فئة خلال المراحل الثلاث للمسابقة.

يذكر أن مسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق من بينهم المشاركون للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية على مدار 12 حلقة، وقد جاء اختيار كلمة "الدوم"، والتي تعني القبة التي تحتضن كافة المواهب الشابة.

المحافظات عمرو يوسف شاب مقر عمرو مصطفى أكبر مروان حامد المرحلة الثانية أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية لجنة تحكيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

الزمالك يخسر بهدفين أمام سموحة فى الدورى المصرى

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

تراجع أسعار النفط بعد إعلان روسيا انسحاب بعض قواتها من الحدود الأوكرانية

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال