28 قرية تستعد لـ«حياة كريمة» فى دمياط بعد الانتهاء من التطوير

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى محافظة دمياط، وتحديدًا داخل ٢٨ قرية تشهد جولات من التطوير والتحديث فى كل شىء، بداية من قرى مركز «كفرسعد»،إلى قرى مركزى «فارسكور» و«دمياط».

ويتصدر ملف تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى أولويات المبادرة الرئاسية فى دمياط، باستثمارات وصلت إلى ٥١٠ ملايين جنيه.

تشييد 6 كبارى.. ومد الصرف الصحى لـ3 قرى

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن نجاح المبادرة الرئاسية فى تنفيذ عدد كبير من مشروعات تطوير البنية التحتية، مشيرة إلى بدء لجنة متخصصة فى إجراءات الاستلام المبدئى للمشروعات المكتملة، مع البدء فى إدخال المرافق للمبانى والمنشآت الحكومية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة.

وأضافت: «تابعت مشروعات تطوير شبكات الصرف الصحى والكهرباء، فى قرى تفتيش ثان وكفرسعد البلد واللوزى وكفرالمنازلة والمحمدية، وتأكدت من الالتزام بمواعيد التنفيذ، استعدادًا للبدء فى عمليات رصف الطرق بتلك القرى».

ونبهت إلى الانتهاء من تأهيل ٦ كبارى، فوق ترع «البنك» و«أم عامر» و«كفرسليمان»، مع التأكد من توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات بصفة عامة.

وقال الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، إن «حياة كريمة» تستهدف القضاء على الصرف الصحى العشوائى، وتوصيل خدمة الصرف الصحى لجميع القرى فى المحافظة.

وأضاف: «وضعنا خطة تتضمن مواعيد محددة للانتهاء من الأعمال فى هذا الملف، تمهيدًا للبدء فى تنفيذ العمليات الخاصة بباقى المرافق»، لافتًا إلى مد شبكات الصرف الصحى فى قرى «اللوزى» و«تفتيش ثان» و«المحمدية» التابعة لمركز «كفرسعد».

وقال العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى دمياط، إن المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير ٢٨ قرية و٢١٩ تابعًا فى مركز «كفرسعد»، كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن هذا يتضمن توفير جميع الخدمات، وتطوير البنية التحتية، على رأسها شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

قوافل طبية بمختلف التخصصات.. وإنشاء مستشفى لعلاج الإدمان

كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن عقده لقاءً مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لبحث آلية تخصيص مستشفى لعلاج الإدمان، فى مركز «كفرسعد»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال «عثمان» إن اللقاء شهد استعراض مراحل تنفيذ المستشفى، بدايةً من إجراء معاينة دقيقة لمؤسسات صحية مقترح تخصيصها لهذا الغرض، ووضع خطة محددة لتجهيزها وتشغيلها، وفقًا لمعايير واشتراطات دولية لتقديم العلاج الطبى والنفسى اللازم لمتعاطى المواد المخدرة، لحين تعافيه.

وشدد على أن محافظ دمياط تهتم بقضية إقامة مستشفى لعلاج الإدمان فى المحافظة، لإيمانها الشديد بالأضرار الجسيمة للمخدرات، متابعًا: «سنجرى زيارة ميدانية لمعاينة الأماكن المقترحة لإقامة المستشفى، واختيار الأنسب من بينها».

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة فى دمياط، إنه تم وضع خطة موسعة لإطلاق العديد من القوافل الطبية المجانية، فى قرى «كفرسعد»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف «عبدالجواد» أن القوافل تضم أطباء فى مختلف التخصصات، وتفحص الأهالى وتقدم لهم العلاج مجانًا.

تحديث مركزى شباب.. وإقامة موقف سيارات وسوق

تابع عاطف عبدالهادى، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة دمياط، عملية تطوير مركزى شباب «كفرسليمان» و«الإسماعيلية»، ضمن جهود المبادرة الرئاسية، وذلك لمعرفة متطلبات كل مركز، مثل إنشاء أسوار أو زرع نجيل للملاعب.

وقال اللواء محمد همام، سكرتير عام محافظة دمياط، إنه تم البدء فى تنفيذ مقترحات إنشاء موقف لسيارات الأجرة فى قرية «كفرشحاتة».

وأضاف: «انتهينا من إعداد الدراسة المطلوبة، وعرض قطع الأراضى المقترحة، مع تقديم حصر بعدد سيارات الأجرة وخطوط السير الخاصة بها، وذلك لإنشاء موقف متكامل يستوعب عدد السيارات».

وواصل: «سنختار قطعتى أرض، الأولى للموقف، والثانية لإقامة سوق، وهناك قطعة أرض أخرى مطلوبة لتوسيع الملعب الخاص بأحد مراكز الشباب».