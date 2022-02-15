الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لمحصل كهرباء اختلس 383 ألف جنيه

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات قنا، الثلاثاء حكما حضوريا بمعاقبة صلاح سالم غوي «محبوس» الذى يعمل محصل كهرباء بإدارة كهرباء غرب قنا والمقيم بمنطقة العبابدة شرق السكة الحديد بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته لاختلاسه 383 ألف جنيه المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه من عملاء الشركة جهة عمله قيمة فواتير استهلاك الكهرباء وذلك لإيداعها خزينة تلك الجهة إلا أنه اختلسها لنفسه حال كونه من مندوبي التحصيل، وألزمته برد المبلغ والمصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة.

صدر الحكم المستشار عصام  محمد عيسى رئيس المحكمة وبحضور وعضوية المستشارين سامى عبد الجواد إسماعيل وأحمد عبد الحى قورة ومعتز حافظ رئيس النيابة بنيابة قسم قنا وبأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد صلاح العدوى.

كانت التحقيقات التى تولاها مصطفى عمار رئيس النيابة بسكرتارية محمد رمضان رئيس القلم الجنائي بنيابة قنا قد كشفت أنه أثناء قيام محمد عبد النعيم مدير إدارة الشئون القانونية بقطاع الكهرباء بعمل الجرد السنوى للمتهم اكتشف قيام المتهم باختلاس 383 ألف جنيه وضمت أدلة الثبوت التى اعدها أحمد الشرقاوى رئيس النيابة بنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة ما شهد به مدير إدارة الشئون القانونية بقطاع الكهربا ء وأيد فى الشهادة الشاهد الثانى حاتم فاروق ربيع مصطفى رئيس الفرع التجارى بهندسة كهرباء قنا والشاهد الثالث محمد زكريا محمد عدنان رئيس المراجعة والتحصيل بهندسة كهرباء قنا ومحمد أبو المجد مراجع تحصيل بهندسة كهرباء قنا غرب.

وأكد العميد محمد عبد الوهاب، رئيس قسم مباحث الأموال العامة بإدارة البحث الجنائى بقنا بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بارتكاب الواقعة والمبلغ مملوك لجهة عمله.

السكة الحديد محمد رمضان محمد عبد الوهاب يوم الثلاث البحث الجنائي يوم الثلاثاء عبد الوهاب اليوم الثلاثاء فواتير استهلاك الكهرباء

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