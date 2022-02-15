الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 3 سنوات لمتهم شرع في قتل أخرين ببورسعيد

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخصين ببورسعيد

المحكمه
المحكمه

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم بالشروع في قتل شخصين. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عادل الفقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وتامر محمد رياض، وعمر احمد علم الدين، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

وأحال وليد محمد سيد المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية المتهم محمد م ا ك ويبلغ من العمر 28 عامًا ومقيم بشباب الخريجين حي الزهور ببورسعيد، وذلك لأنه في يوم 24 فبراير 2021 بدائرة قسم المناخ، شرع وآخرين تم الحكم عليهما سابقًا، في قتل المجني عليهما أحمد حامد السعيد علي وربيع خضر البليسي، عمدًا مع سبق الاصرار، بان بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية فرد وبندقيتين خرطوش وسلاحًا أبيض سكين، وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا تواجدهما فيه وما ان ظفروا بهما حتي أطلقوا صوبهما عيارًا ناريًا من الأسلحة النارية السالف ذكرها، قاصدين من ذلك قتلهما، فاحدثوا بها إصابات بمقدمة الوجه والرقبة، ومثلها ينشأ من الإصابة برشات عيار ناري خرطوش. 

واكد شهود العيان أمام المحكمة، أنه على إثر خلاف سابق بين أحد المجني عليهم والمتهم الأول، توجهوا إليهم قاصدين قتلهم بالأسلحة النارية، واطلقوا صوبهم أعيرة احدثت إصابتهم، وتمكنت التحريات السرية من تأكيد حدوث الواقعة. 

محافظ الأسلحة النارية النار دائرة الاسلحة شخصين أحمد حكم المحكمة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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