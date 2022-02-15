«صحة المغرب»: 75.4 ألف تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تلقي 75 ألفا و399 شخصا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة إلى 5 ملايين و239 ألفا و799 شخصا.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و712 ألفا و622 شخصا ومن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغوا 23 مليونا و150 ألفا و97 شخصا.

وأوضحت أن 5082 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 6464 شخصا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة المغربية أن المملكة انتقلت من المستوى الأحمر إلى المستوى البرتقالي خلال الأسبوع الأخير، إذ انخفضت الإصابات الجديدة بمتحور «أوميكرون» بنسبة 50 في المائة على المستوى الوطني.

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة- الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 14 فبراير الجاري- إن المغرب انتقل، وبعد خمسة أسابيع متتالية من المستوى الأحمر المرتفع لانتشار المتحور «أوميكرون» إلى المستوى البرتقالي الذي يتميز بانتشار متوسط، وذلك ابتداء من 7 إلى 13 فبراير الجاري.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حول العالم ارتفعت إلى 413 مليونا و480 ألفا و802 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و826 ألفا و378 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 77.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.5 مليون حالة.