الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمير هاري يهدد كاميلا بكشف مزيد من الأسرار والتصريحات المثيرة

الامير هاري
الامير هاري

أكدت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أن الأمير هاري غاضب بشدة من قرار جدته الملكة اليزابيث الثانية بمنح زوجة أبيه كاميلا باركر لقب الملكة لقرينة عندما يتولى والده الأمير تشارلز العرش.

وتابعت أنه وفقا لمصادر مقربة من دوق ساسكس فهو ليس غاضبا من كاميلا زوجة أبيه لأن العلاقة بينهما لم تكن سيئة، حيث قال لأحد المقربين منه أنه سعيد من أجلها، لكنه غير قادر على تجاوز غضبه من قرار الملكة لشعوره بأنه خيانة لوالدته الراحلة الأميرة ديانا.

وأضافت، أن الملكة استغلت يوم الاحتفال باليوبيل البلاتيني ومرور 70 عاما على توليها العرش، للتعبير عن رغبتها الصادقة في حصول كاميلا، دوقة كورنوال، على لقب الملكة القرينة عندما يتولى الأمير تشارلز العرش.

وتابعت أن دوق ودوقة ساسكس لم يكشفا عن رأيهما بعد، لكن المساعد الملكي السابق بول بوريل، الذي عمل في دور باتلر للأميرة ديانا من عام 1987 حتى وفاتها في عام 1997، زعم أن القرار مثل قطعة قماش حمراء لثور من أجل هاري.

وقال بوريل: «سيكون غاضبًا، بينما لا أعتقد أنه يحتقر كاميلا كشخص، ولكن أعتقد أنه سيثير غضبه وسيشعر بالخيانة لأنها ستصبح الآن ملكة عندما يحدث ذلك. كان يجب أن تكون والدته سيكون غاضبًا».

وتابع: «كما يتوقع من هاري أن يخبر العالم بما يفكر به ويشعر به تجاه كاميلا من خلال المزيد من القنابل والمضايقات والأقوال المسربة في الصحافة».

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الفن المصرى

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