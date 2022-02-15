غادة جبارة ناعية عميد معهد الفنون المسرحية الأسبق: كان معلمًا للأجيال

نعت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وفاة الأستاذ الدكتور سمير أحمد رائد فن الديكور المسرحى ومعلم الأجيال بالمعهد العالى للفنون المسرحية، الذى غيبه الموت اليوم.

وقالت "جبارة" فى بيان صحفي: "رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان، وتقام صلاه الجنازة غدًا بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر".

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى سلطان، منذ قليل، وفاة الأستاذ الدكتور سمير أحمد، عميد معهد الفنون المسرحية الأسبق.

ونشر سلطان، أستاذ الديكور بأكاديمية الفنون، والعميد الأسبق لمعهد فنون مسرحية، صورة للراحل، منذ قليل عبر «فيسبوك» وكتب معلقًا، يرثي صديقه، وزميل دراسته، وعمله الأكاديمي:" هكذا يستمر رحيل الرواد أ.د. سمير أحمد ، يرحل عنا بل يسبقنا، الدفعة الأولى من خريجي قسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميد المعهد الأسبق".

ودعا «سلطان» للراحل د. سمير أحمد «اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة.. آمين يا رب».

جدير بالذكر أن د. سمير أحمد، كرّم من قبل وزارة الثقافة برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، وذلك ضمن تكريم عمداء المعهد العالي للفنون المسرحية ورؤساء أكاديمية الفنون، في فعاليات مهرجان المسرح العربي «زكي طليمات» بأكاديمية الفنون لدورة عام 2019، كما شارك في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ومن أبرزها مشاركاته فى عدد من الأفلام التى حققت جماهيرية كبيرة مثل "ليلة البيبي دول"، ومن مسرحياته:"الشبكة، وعائلة ونيس، وكارمن، وصباح الخير ياكويت، الجوكر".

وكرم في هذا الاحتفال مع د. سمير أحمد الأساتذة، فوزى فهمي، وأحمد سخسوخ، وعبدالمنعم مبارك، وحسن عطية ومصطفى سلطان، وعبدالناصر الجميل، وجلال حافظ، وسناء شافع والفنان القدير جلال الشرقاوي.