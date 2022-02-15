الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عقد الاجتماع التأسيسي لتدشين لعبه «بنجاك سيلات» بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقدت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أحمد صفوت رئيس الاتحاد المصري للعبة «بنجاك سيلات» مع  ورؤساء مجالس إدارات أندية الغربية، لتوقيع بروتوكول تدشين اللعبة ورعاية اللاعبين والمدربين وتطويرهم للمشاركة في المسابقات العالمية باسم مصر.

وتم الموافقة خلال الاجتماع التأسيسي على تشكيل مجلس الإدارة، كما تم مناقشة لائحة الاتحاد المصري للعبة “بنجاك سيلات”.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شلبي مدير إدارة الهيئات وأحمد صفوت رئيس الاتحاد المصري للبنجاك سيلات ومحمد يوسف وهبة رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج كاسل و محمد الحليبي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد  و أحمد طه رئيس مجلس إدارة نادي الدلتا الرياضي و ابراهيم الشرقاوى رئيس مجلس إدارة نادي شباب وبراعم مصر ومفوضين مجالس إدارات نادي قحافة الرياضي ونادي سيجر الرياضي "الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة شباب طنطا أول والدكتور شادي النمر منسق عام الغربيه بمجلس الشباب والأستاذ وائل شاهين وكيل مجلس الشباب بالغربية.

الشباب والرياضة بالغربية تعقد الإجتماع التأسيسي لتدشين لعبة بنجاك سيلات بأنديه الغربية

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وائل لطفي

الفن المصرى

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