جامعة طنطا تحصد المركز الأول فى مسابقة «دورى المعلومات الثقافى»

حصل فريق جامعة طنطا من الطلاب على المركز الأول على مستوى جامعات الجمهورية في مسابقة دوري المعلومات الثقافي ضمن فعاليات مهرجان إبداع في نسخته العاشرة .

ضم فريق طلاب جامعة طنطا اسلام مصطفي النويهي "هندسة"، إسراء محمد عبدالغني "طب"، محمد شادي يحيي "طب أسنان"، محمد إبراهيم الجندي "هندسة"، وعد ثروت أبوزهرة "تربية"، محمد سامي جاب الله "طب أسنان".

ومن جانبه أبدى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا سعادته بفوز فريق الجامعة بهذه الجائزة، وهنأ الطلاب المشاركين فى المهرجان على تحقيق هذا المركز، ورفع اسم الجامعة وسط مختلف جامعات مصر، متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي والتقدم.

وتوجه الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بخالص التهنئة إلى الطلاب الفائزين من أبناء الجامعة، مشيداً بما يشهده مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة من حراك متميز، موجهاً شكره للدكتور مجدى وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومشرف الوفد محمد عبدالرحمن اخصائى النشاط، ومصطفى منصور مدير إدارة النشاط الثقافى.

يذكر أن مهرجان إبداع في الموسم العاشر تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوي الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في 3 مجالات: المجالات الأدبية والمحال الفني والمجالات العلمية والاجتماعية.