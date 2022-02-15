الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استغاثة طالبات مدرسة القطامية الثانوية بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.. والأخيرة ترد

طالبات
طالبات

استغاثت طالبات مدرسة القطامية الثانوية بنات بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية قائلن عبر صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نداء الى مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.. نحن طالبات مدرسة القطامية بنات المرحلة الثانوية النتيجة الغالبية العظمى لنا رسوب في مادتين والغالبية مادة الرياضة”.

وأضافن: “مرّ مدرسو الرياضيات على اللجان وهددنا الطالبات لأن الغالبية منا لا تأخذ معهم دورس وبالفعل الامتحان جاء صعب جدا والغالبية طلع بمادة الرياضة.. كما أن النتيجة تشير أن التصحيح به أخطاء كثيرة”.

فى هذا السياق، أكدت مصادر بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية في تصريح لـ"الدستور" أن الإدارة تابعت الشكوى عبر منصات السوشيال ميديا، قائلة إنه على فتيات المدرسة التقدم بشكوى رسمية للإدارة حتى يتم التحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم.

القاهرة الجديدة امتحانات نتيجة تهديد القطامية طارق شوقى سوشيال ميديا الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

تراجع أسعار النفط بعد إعلان روسيا انسحاب بعض قواتها من الحدود الأوكرانية

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

100 مليون برميل متوقع.. كشف بترولى جديد فى منطقة خليج السويس

موعد ومكان جنازة شقيق الفنان حمدى أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال