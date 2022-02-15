استغاثة طالبات مدرسة القطامية الثانوية بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.. والأخيرة ترد

استغاثت طالبات مدرسة القطامية الثانوية بنات بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية قائلن عبر صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نداء الى مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.. نحن طالبات مدرسة القطامية بنات المرحلة الثانوية النتيجة الغالبية العظمى لنا رسوب في مادتين والغالبية مادة الرياضة”.

وأضافن: “مرّ مدرسو الرياضيات على اللجان وهددنا الطالبات لأن الغالبية منا لا تأخذ معهم دورس وبالفعل الامتحان جاء صعب جدا والغالبية طلع بمادة الرياضة.. كما أن النتيجة تشير أن التصحيح به أخطاء كثيرة”.

فى هذا السياق، أكدت مصادر بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية في تصريح لـ"الدستور" أن الإدارة تابعت الشكوى عبر منصات السوشيال ميديا، قائلة إنه على فتيات المدرسة التقدم بشكوى رسمية للإدارة حتى يتم التحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم.