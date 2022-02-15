الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: الفهم المشترك للبنية الأمنية أحد التحديات الرئيسية لمنظمة التعاون فى أوروبا

لافروف
لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الآن هو الفهم المشترك للبنية الأمنية.

وفي مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع زبيجنيو راو، وزير الخارجية البولندي، والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قال رئيس الدبلوماسية الروسية: "ننطلق من حقيقة أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتمثل في تحقيق فهم مشترك للمبدأ الأساسي للهيكل الأمني الأوروبي بأكمله لمبدأ عدم قابلية تجزئة الأمن.. إنه مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة".

ولفت لافروف، بهذه المناسبة، إلى أن هذا المبدأ يتطلب تجنب أي أعمال من شأنها تعزيز أمن أي طرف على حساب أمن أي دولة أخرى، وفق ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.

وأكد أن روسيا تتوقع أن ترسل الدول الغربية ردودًا موضوعية منفصلة على الرسالة الروسية حول موضوع عدم قابلية الأمن للتجزئة.

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وائل لطفي

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