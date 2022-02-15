الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارات الاتحاد الأوروبى لدى أوكرانيا تواصل مهامها

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، أن سفارات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواصل العمل في كييف.


جاء ذلك في تغريدة كتبها ماسيكاس، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.


وأكد الدبلوماسي الأوروبي الدعم الكامل لأوكرانيا وسط الضغط العسكري والاقتصادي والنفسي الذي تمارسه روسيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رئيس هيئة قناة السويس: 14% نسبة إنجاز الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبى

100 مليون برميل متوقع.. كشف بترولى جديد فى منطقة خليج السويس

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الانتهاكات الإسرائيلية.. التفاصيل الكاملة للقاء وزيري الأوقاف السعودي والفلسطيني