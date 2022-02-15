اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار أسوان

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئي على المطارات برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية بمطار أسوان الدولى، وذلك في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي تقوم بها اللجنة وفقًا لتوجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، من أجل متابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات المصرية.

بدأت اللجنة جولتها بتفقد صالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومكتب الحجر الصحى وغرف العزل ومنطقة الكافتيريات وسيور الحقائب، كما تمت متابعة الإجراءات الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر والمطبقة داخل صالتي السفر والوصول بالمطار وإجراءات تعقيم الحقائب والسيور، والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية.

كما تفقدت اللجنة غرفة الأرصاد الجوية وغرفة تحكم كاميرات المراقبة وبرج المراقبة وجميع الإجراءات الأمنية ومنظومة كاميرات المراقبة داخل وخارج المطار والبوابات الخارجية وساحة انتظار السيارات.

صورة اثناء تفتيش اللجنة

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

صورة اثناء تفتيش اللجنة

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين– تايلاند– أمريكا الشمالية والجنوبية– كندا ومطارات لندن هيثرو– باريس– فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

صورة اثناء تفتيش اللجنة

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.