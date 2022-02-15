وزير الرى لوكيل محلية البرلمان: «أنا من السيدة وأنت من بولاق يعنى ولاد بلد زى بعض»

مازح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: "أنت من بولاق الدكرور وأنا من السيدة زينب يعنى ولاد بلد زى بعض وعايشين المشاكل دى وأنا روحت بولاق الدكرور وهزورها تانى قريب".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، بحضور وزير الري والموارد المائية.

وأعلن النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن اعتراضه على بروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.

وقال الحسينى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، وبحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى: "القيادة السياسية تتابع المشروعات على الأرض بناء على فهم لكل الملفات، والرئيس اخترق كل الملفات فى الجمهورية القديمة فى الوقت الذى يبنى الجمهورية الجديدة، والجميع عارف إننا عندنا مشاكل تراكمات منذ 30 أو 40 عامًا، وعلى الوزارات المختلفة اختراق الملفات العالقة لديها فى الجمهورية القديمة.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحصر شامل بما تم تنفيذه بناء على البروتوكول سالف الذكر، قائلًا: "فيه فساد مالى وإدارى فى المنظومة والتنمية المحلية فى غيبوبة فى هذا البروتوكول، ويجب تنظيم عدد من الزيارات للترع والمصارف للوقوف على المخلفات والقمامة".

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما عرضه وزير الموارد والرى بشأن المشروعات القومية التى تتم على الأرض لم نشهدها منذ فترة طويلة للتصدي للتحديات وجهودها والخطوات الفعلية على الأرض حول مواجهة التغيرات المناخية والتعامل معها وما تتميز به الوزارة فى هذا الصدد، ومصداقًا لما قاله الوزير بخصوص طلب بعض الدول الاستفادة من التجربة المصرية فى ملف مواجهة التحديات المائية.

وتابع: "كنت أتمنى الاستماع لما يجرى فى الجمهورية القديمة بالتوازى مع الجهود المبذولة مع الجمهورية الجديدة، ومن الملفات المهمة فى نظر المواطنين التى تستوجب نظرة جادة وحقيقية تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات ومواجهة حالة من غياب المسئولية الحقيقة داخل مديريات الرى فى بعض المحافظات، خاصة أن تطهير الترع ورفع المخلفات تمثل أزمة، وعلى أرض الواقع المواضيع متداخلة".