الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل وسائق يروجان 14 ألف قرص مخدر فى القليوبية

اقراص مخدرة
اقراص مخدرة

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل وسائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيم عاطل وسائق مقيمين دائرة مركز شرطة بنها، بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكلت حملة أمنية من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط مركز شرطة بنها، وتمكنوا من ضبط "ع ع م"، 26 سنة، سائق، و"أ ع م"، 32 سنة، عاطل، مقيمين دائرة مركز شرطة بنها، وبحوزتهما 1800 قرص مخدر مختلف الأنواع، 12456 قرص منشط جنسى مختلف، وكميات أخرى من الأقراص المنشطة الجنسية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، مبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة في القليوبية عاطل حبس الاتجار التحقيقات مصادرة المضبوطات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

100 مليون برميل متوقع.. كشف بترولى جديد فى منطقة خليج السويس

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

قرار بحظر النشر فى قضية «آثار شقة الزمالك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال