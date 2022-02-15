حبس عاطل وسائق يروجان 14 ألف قرص مخدر فى القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل وسائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيم عاطل وسائق مقيمين دائرة مركز شرطة بنها، بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكلت حملة أمنية من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط مركز شرطة بنها، وتمكنوا من ضبط "ع ع م"، 26 سنة، سائق، و"أ ع م"، 32 سنة، عاطل، مقيمين دائرة مركز شرطة بنها، وبحوزتهما 1800 قرص مخدر مختلف الأنواع، 12456 قرص منشط جنسى مختلف، وكميات أخرى من الأقراص المنشطة الجنسية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، مبلغ مالى و2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.