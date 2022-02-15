السفير الأمريكى لدى ليبيا يحث جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر

حث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند جميع القادة الليبيين على التهدئة، وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

واستعرض خلال لقائه مع أعضاء تكتل فزان النيابي الليبي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، المقترحات المهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها، والاتفاق على أّنّ إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة، موضحا رؤية أمريكا لدور التكتل في مستقبل ليبيا وضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي.

وقال السفير الأمريكي: إنه بينما تتخذ المؤسسات الليبية قرارات بشأن المستقبل القريب لقيادة البلاد، نواصل حث جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.