الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن وجونسون يستعرضان جهود الدبلوماسية بشأن الحشد العسكرى الروسى

بايدن وجونسون
بايدن وجونسون

استعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجهود الدبلوماسية وجهود الردع الجارية ردًا على الحشد العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا.

جاء ذلك، حسبما نشر البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الالكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية ناقش خلالها الزعيمان تواصلاتهم الدبلوماسية الأخيرة مع أوكرانيا وروسيا.

وأكد بايدن وجونسون مجددًا دعمهما لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. كما ناقشا الجهود المبذولة لتعزيز الموقف الدفاعي على الجانب الشرقي لحلف الناتو.

وشدد القادة - بحسب البيان - على استمرار التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء، بما في ذلك الاستعداد لفرض عواقب وخيمة على روسيا إذا اختارت مزيد من التصعيد العسكري.
 

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