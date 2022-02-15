الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير داخلية النمسا: تكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر واعتقال 400 مهرب خلال عام

جيرهارد كارنر
جيرهارد كارنر

قال وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر، إن جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تحظى باهتمام أكبر من الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم الإبلاغ عن 3570 واقعة تهريب في العام الماضي، وهو ضعف العدد في العام السابق له، كما تم القبض على حوالي 400 مهرب.

وأوضح الوزير- في تصريح اليوم الثلاثاء عقب صدور تقرير إحصائيات الجريمة السنوي- أن الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال والنصب والابتزاز شهدت ارتفاعًا حادًا منذ اندلاع أزمة وباء كورونا وعلى مدار العامين الماضيين، لافتًا إلى أن العولمة والتدويل والرقمنة غيرت الكثير من أشكال الجريمة في العالم على مدى العقدين الماضيين.

وذكر الوزير أن جرائم الاحتيال عبر الإنترنت زادت بمقدار الخمس عما كان عليه في عام 2020، مشيرًا إلى أن الاحتيال قد تحول إلى الفضاء الافتراضي وتسببت هذه الجرائم في أضرار مالية كبيرة.
ولفت الوزير إلى أن هناك زيادة طفيفة بلغت 390 بلاغًا في عام 2021 بشأن جرائم العنف في جميع أنحاء النمسا، كما ازداد العنف في المجال العائلي بشكل ملحوظ بنسبة 10%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

«أبوجبل» يحدد سعر التجديد للزمالك

وزير التموين: تراجع استيراد القمح بعد انخفاض الكميات المطلوبة لإنتاج الخبز

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الانتهاكات الإسرائيلية.. التفاصيل الكاملة للقاء وزيري الأوقاف السعودي والفلسطيني