كوريا الجنوبية تعتزم تعبئة «جميع الوسائل» لتقليل تداعيات أزمة أوكرانيا

أعلنت كوريا الجنوبية عزمها تعبئة جميع الوسائل السياسية؛ لتقليل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتقليل تقلبات السوق وسط التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن المنطقة.

وقال النائب الأول لوزير المالية الكوري الجنوبي لي أوك- وون، في تصريح اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن الحكومة تعتزم تنفيذ تدابير طارئة في حال غزت روسيا أوكرانيا، كما أن تحرك الولايات المتحدة وحلفائها لفرض عقوبات صارمة يزيد من حالة الغموض الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تخطط لتعبئة جميع وسائل السياسة للحيلولة دون إضرار الوضع في أوكرانيا بالاقتصاد الحقيقي وتقليل تقلبات السوق.

يذكر أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، وجه المسئولين الحكوميين باتخاذ إجراءات "عاجلة" استجابة للوضع في أوكرانيا عندما ترأس اجتماعًا على مستوى مجلس الوزراء بشأن قضايا الأمن الاقتصادي، حيث شهدت السوق المالية في كوريا الجنوبية تقلبًا متزايدًا مؤخرًا وسط مخاطر أوكرانيا واحتمال تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتسريع تشديده النقدي.