الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الناتو»: تفاؤل حذر بشأن الأزمة الأوكرانية

الناتو
الناتو

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إن هناك ما يدعو لـ"تفاؤل حذر" بشأن الأزمة الأوكرانية، على خلفية التقارير الواردة والتي تفيد بعودة بعض القوات الروسية على الحدود الأوكرانية إلى قواعدها.
وقال ستولتنبرج - في مؤتمر صحفي أوردت قناة "سكاي نيوز" البريطانية مقتطفات منه، اليوم الثلاثاء - "لم نر حتى الآن أي مؤشرات على خفض التصعيد على أرض الواقع ولم نر أي مؤشرات لخفض التواجد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية"، مضيفا أن "التحالف العسكري سيواصل مراقبة الوضع ومتابعة ما تقوم به روسيا عن كثب".
وأشار إلى أن "المؤشرات القادمة من موسكو بشأن نيتها مواصلة الانخراط في الجهود الدبلوماسية تعطينا بعض الأسباب لتفاؤل حذر. ولكننا سنتابع بالطبع ما يحدث على أرض الواقع".
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن بداية عودة قوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية الروسيتين، إلى مواقع تمركزها الدائمة في روسيا بعد انتهاء التدريبات المشتركة "عزيمة الاتحاد - 2022"، التي أجريت على أراضي جمهورية بيلاروس.

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