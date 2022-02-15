الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العربى: حريصون على تعزيز التعاون مع البرازيل

العسومي
العسومي

قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن البرلمان حريص على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع البرازيل وفتح آفاق أرحب بما يخدم قضايا المنطقة ويُعزز تعاونها المشترك على الصعيدين العربي والإقليمي.
جاء ذلك خلال لقاء العسومي مع سفير البرازيل لدى مصر أنطونيو باتريوتا، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، حيث تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشاد "العسومي"، بدعم البرازيل الدائم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية باعتبارها القضية المركزية والأولى، واصفاً البرازيل بأنها دولة صديقة للدول العربية وتحترم سيادتها وتؤمن بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وهو ما يتلاقى مع ما تؤمن به الدول العربية.
وثمن رئيس البرلمان العربي، التطور الذي تشهده العلاقات العربية البرازيلية في المجال الاقتصادي، وخاصة التبادل التجاري.. داعيا إلى المزيد من مشروعات التعاون المشترك بين البرازيل والدول العربية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشاد سفير البرازيل بالنشاط الملحوظ للبرلمان العربي وانفتاحه مع البرلمانات الدولية والإقليمية، بما يخدم قضايا المنطقة، معربا عن حرص بلاده لتعزيز أطر التعاون المشترك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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