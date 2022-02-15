وفاة المستشار وحيد عوض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى حادث سير

توفي المستشار وحيد عوض، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير أثناء استقلال سيارته بطريق العروبة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية ياسر أبوغنيمة، والمستشار إبراهيم صديق رئيس نيابة مصر الجديدة، وانتقل المستشار كريم مليجي، وكيل نيابة مصر الجديدة، إلي موقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال الشهود.

وسبق للفقيد المستشار وحيد أحمد عوض أن تولى رئاسة عدد من الأقسام القضائية وعمل بالتفتيش الفني بالهيئة، كما سبق له العمل أمينا عاما للهيئة، وتمت إعارته مستشارا قانونيا لبنك برقان والبنك المركزي الكويتي.



وانتدب الفقيد مستشارا قانونيا لبنك الاستثمار القومى وجهاز شئون البيئة والمجلس القومى للشباب.



تخرج المستشار وحيد عوض من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1982 وعين عضوا قضائيا بالهيئة عام 1985.