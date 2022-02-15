الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة المستشار وحيد عوض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى حادث سير

المستشار وحيد عوض
المستشار وحيد عوض

توفي المستشار وحيد عوض، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير أثناء استقلال سيارته بطريق العروبة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية ياسر أبوغنيمة، والمستشار إبراهيم صديق رئيس نيابة مصر الجديدة، وانتقل المستشار كريم مليجي، وكيل نيابة مصر الجديدة، إلي موقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال الشهود.

وسبق للفقيد المستشار وحيد أحمد عوض أن تولى رئاسة عدد من الأقسام القضائية وعمل بالتفتيش الفني بالهيئة، كما سبق له العمل أمينا عاما للهيئة، وتمت إعارته مستشارا قانونيا لبنك برقان والبنك المركزي الكويتي.

وانتدب الفقيد مستشارا قانونيا لبنك الاستثمار القومى وجهاز شئون البيئة والمجلس القومى للشباب.

تخرج المستشار وحيد عوض من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1982 وعين عضوا قضائيا بالهيئة عام 1985.

نائب رئيس الهيئة هيئة قضايا الدولة المكتب الفني حادث طريق العروبة النيابة العامة المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية وكيل نيابة مصر الجديدة

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