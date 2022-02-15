خالد عجاج و«دياب» ضيفا أمير كرارة فى «سهرانين»

يحل المطرب خالد عجاج والفنان محمد دياب ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

الفنان دياب

ويتحدث النجمان خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وبدايتهما في عالم الفن والغناء، وأبرز المواقف الطريفة من حياتهما الشخصية والمهنية، فضلًا عن العلاقة بالزملاء والزميلات في الوسط الفني، كما يتشارك دياب وعجاج تقديم العديد من الأغنيات على مسرح "سهرانين"، وسط تفاعل الجمهور داخل الاستديو.

عجاج وأمير كرارة

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

عجاج ودياب

يأتي ذلك في ظل الحلقات المميزة التي يقدمها النجم أمير كرارة، والتي استضاف فيها عددًا كبيرًا من النجوم خلال الفترة الماضية، وكان من الحلقات الأخيرة استضافة النجمة إلهام شاهين والنجمة هالة صدقي والنجم مدحت صالح والنجم محمد الحلو وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي بتواجد عدد من المطربين والمطربات الشباب.