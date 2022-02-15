الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تجدد حرصها على الوصول لحل سياسى شامل فى اليمن

السعودية
السعودية

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تأكيد حرصها على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدها بعد ظهر اليوم في "قصر اليمامة" بالعاصمة الرياض، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وذكرت الوكالة أن المجلس أكد حرص المملكة على السعي لتحقيق الأمن والنماء في اليمن، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار بلاده.
وثمن مجلس الوزراء السعودي ما أبداه الرئيس الأمريكي جو بايدن من التزام بلاده بـ"دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها".
وجدد المجلس التأكيد على "حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها".
ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قوله، إن المجلس تناول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على مختلف الساحات، مقدرًا ما عبرت عنه الدول "الشقيقة والصديقة" والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من "تنديد واستنكار للمحاولة العدائية التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها للانصياع لدعوات السلام".

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