تعرف على مقومات الشخصية الناجحة وماذا يجب أن تمتلك من صفات؟

كثيرًا منا يريد أن يصبح شخصية ناجحة داخل المجتمع الذي يعيش فيه، ولكن في البداية لابد أن تدرك ما هي مقومات الشخصية الناجحة وبماذا يتم تعريفها.

وفي قراءة سريعة لكتاب "الشخصية الناجحة" من تأليف علي راشد وتقديم رءوف وصفي، حيث يتناول مقومات الشخصية الناجحة.

يُعرف الكاتب أن الشخصية الناجحة، تتناول عدة نقاط، منها الشخصية التي تمتلك الأخلاق الرفيعة، والشخصية المُنتجة في كافة مجالات الحياة كما أن الشخصية التي تؤمن بالله وتسعى دائمًا للتقرب، والشخصية الواثقة من ذاتها فهي شخصية مثالية ناجحة، والتي تمتلك القدرة على التخطيط والنظر للمستقبل، والشخصية المتوازنة التي تنظر لمواقف الحياة بنظرة موضوعية، والشخصية التي تملك اتخاذ القرارات الصحيحة في أمور حياتهم كما أنهم يقدرون قيمة الوقت ويمتلكون القناعة في نجاحهم في الحياة.

كما عدد الكاتب مقومات الشخصية الناجحة أهمها:

•الشخصية التي تؤمن بالله وتسعي دائما للتقرب إليه:

أن التقرب من الله هو مصدر تتحلى به الشخصية الناجحة، إن الشخص المؤمن يشعر من أعماقه أنه بحاجة إلي قوة وعون الله دائمًا، وللإيمان الكثير من الشعب أعلاها درجة هو "الإيمان بالقلب" اعتقادًا وإخلاصًا والمؤمن الحق هو الذي يراقب الله في السر والعلن، وللإيمان أثر كبير في حياة الأشخاص.

•الشخصية الواثقة من ذاتها:

تعد الثقة بالنفس من أقوى الأسلحة التي يمتلكها الشخص كي يواجه الحياة، ولكي يستطيع تخطي كل العقبات، كما أن الثقة بالنفس شىء يكتسبه الشخص من البيئة التي تحيط به، ولا يكتسبها بالوراثة، والثقة بالنفس في غاية الأهمية، ولم يستطيع أي شخص أن يحقق أي نجاح مهما كان نوع هذا النجاح، إلا إذا كان يؤمن بذاته إيمانًا صادقًا بأنه أهل لهذا النجاح.

•مقومات الثقة بالنفس:

1- احترام الذات وتقديرها.

2- الموضوعية عند إصدار الأحكام.

3- التحلي بالثبات الانفعالي في المواقف الحرجة.

4- الثبات على المبدأ.

5- التحلي بالمرونة.

6- التحقق والتأكد قبل إصدار الأحكام.

7- البُعد عن السطحية وهوامش الأمور.

8- حب الحق والحقيقة.

9- التحلي بالعزة دون كبرياء، والتواضع دون ذلة.